Конституцию Пилипа Орлика переведут с латыни на украинский язык, а десятки тысяч ее экземпляров передадут в школы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Конституции.

— Конституция Пилипа Орлика, которой более 300 лет. Ее называют первой письменной Конституцией Европы. И в прошлом году она впервые побывала дома, в Украине. Была выставлена в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке Украины. Для этого она будет переведена с латыни на украинский язык, и десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы, — сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Конституция Пилипа Орлика является «правовым предком» современной Конституции Украины.

Глава государства убежден, что рано или поздно обе Конституции и другие предметы украинской школы будут изучать счастливые и улыбающиеся украинские дети в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, Крыму.