В Кременчуге Полтавской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор».

Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

28, 29 и 30 июня в городе объявлен траур по погибшим. Мэр города отметил, что, несмотря на День Конституции, в Кременчуге государственные флаги будут приспущены.

— В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий, — подчеркнул Виталий Малецкий.

Напомним, что оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области. Число погибших уже возросло до 18.