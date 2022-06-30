30 июня идут 127-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного (Херсонская область) и Березнеговатого (Николаевская). Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

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В течение минувших суток на юге украинская авиация нанесла 7 ударов по командно-наблюдательному пункту россиян, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Ликвидировано больше 40 оккупантов, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходную «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.

В Черном море продолжается операция на Змеином, уже подтверждено попадание в еще один зенитный пушечно-ракетного комплекс «Панцирь- С1».

В Херсонской области украинская артиллерия метко попала по зданию гостиницы, которое облюбовали офицеры ВС РФ. Значительное количество из них были убиты, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью юристу Марку Фейгину.

По данным представителя Офиса президента, на южном фронте под ударами артиллерии за один раз погибло много старших российских офицеров, собравшихся в одном месте.