Россияне атакуют Луганщину с разных сторон, плотно обстреливают населенные пункты, однако украинским военным удалось отбить два массированных наступления врага.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке. Частные дома в деревнях выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших, — отметил он.

Сергей Гайдай сообщил, что 1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян — в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг имел попытку провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Он также сообщил, что пожары разгораются одновременно в нескольких местах.

— Едва удается ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. В частности, как это было в многоквартирном доме и торговом центре, — добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что каждая российская ракета, которая прилетает в гражданскую инфраструктуру в украинских городах, в разы ускоряет принятие странами Запада решений о помощи Украине в войне с РФ.