Освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская («Тайра») рассказала о том, в каких условиях ее держали российские военные в Донецке.

Женщина дала интервью изданию Deutsche Welle.

— Кормят более-менее, умереть с голоду не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера 3 на 6 метров, 10 коек, — отметила она.

В одной камере держали девушек из Вооруженных Сил и Нацгвардии, из полка «Азов», а также гражданских. Отношение к ней в плену было ужасным.

— За все время у меня не было не то, что каких-то комфортных для женщины вещей, у меня ничего не было. В чем я была — это один комплект белья, одни брюки, кроссовки, немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, ничего не было. Мне не оказали ни телефонную связь, ни медицинскую помощь. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным, — говорит она.

«Тайра» только упомянула, что россияне «советовали» ей покончить с собой.

— Они действуют очень профессионально. И очень тяжело фильтровать, где ложь и где правда. Мне сразу сказали: жить ты не будешь и лучше тебе самой покончить с жизнью. Конечно, для них это было бы очень удобно, но я не дала им такого шанса, — отметила парамедик.

Напомним, сейчас Юлия Паевская, спасенная из российского плена, проходит реабилитацию.