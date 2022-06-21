Волонтерка Юлия Паевская с позывным «Тайра», вытащенная из российского плена, проходит реабилитацию.

Об этом сообщила сама женщина.

На момент возвращения домой от парамедика осталось менее 50 килограмм веса, поэтому ее передали под наблюдение лучших врачей.

— Я слишком измотана и выгляжу ужасно. Но мной занимаются лучшие врачи и скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду. Сейчас я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей. Скоро вернусь в строй, и надо восстановить силы, — написала Юлия Паевская.

«Тайра» отметила, что в российском плену находятся еще многие граждане Украины, чьи права должны быть защищены базовой Конвенцией по правам человека.

— Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, что сидят в застенках врага - когда ты там кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там - мы абсолютно бесправны, как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье мы не имеем, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент того, что происходит в каменных мешках за линией соприкосновения. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена, — отметила Юлия Паевская.