В Мариуполе российские оккупанты снова усилили обыски и проверки из-за сопротивления населения.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, сейчас оккупанты проводят серию проверок в Мариупольском районе, а на следующей неделе перейдут в город.

Также в Мариуполе ввели повторную фильтрацию. При въезде в город из Запорожской области даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ.

— Надо смириться, что Мариуполь — украинский город, где первым восходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию, — отметил Петр Андрющенко.

Ранее в Мариуполе в Донецкой области обнаружили новую братскую могилу с более сотней погибших.