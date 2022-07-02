В Мариуполе российские оккупанты снова усилили обыски и проверки из-за сопротивления населения.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, сейчас оккупанты проводят серию проверок в Мариупольском районе, а на следующей неделе перейдут в город.
Также в Мариуполе ввели повторную фильтрацию. При въезде в город из Запорожской области даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ.
— Надо смириться, что Мариуполь — украинский город, где первым восходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию, — отметил Петр Андрющенко.
Ранее в Мариуполе в Донецкой области обнаружили новую братскую могилу с более сотней погибших.
В Мариуполе российские оккупанты снова усилили обыски и проверки из-за сопротивления населения.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, сейчас оккупанты проводят серию проверок в Мариупольском районе, а на следующей неделе перейдут в город.
Также в Мариуполе ввели повторную фильтрацию. При въезде в город из Запорожской области даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ.
— Надо смириться, что Мариуполь — украинский город, где первым восходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию, — отметил Петр Андрющенко.
Ранее в Мариуполе в Донецкой области обнаружили новую братскую могилу с более сотней погибших.