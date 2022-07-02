Освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе смогут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Украинцы (применительно к которым примут положительное решение) смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Кто сможет получить выплату:

украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;

семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

Напомним, освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская («Тайра») рассказала о том, в каких условиях ее держали российские военные в Донецке.