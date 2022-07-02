Освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе смогут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«Украинцы (применительно к которым примут положительное решение) смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Кто сможет получить выплату:
Напомним, освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская («Тайра») рассказала о том, в каких условиях ее держали российские военные в Донецке.
Освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе смогут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«Украинцы (применительно к которым примут положительное решение) смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Кто сможет получить выплату:
Напомним, освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская («Тайра») рассказала о том, в каких условиях ее держали российские военные в Донецке.