За сутки 2 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 87 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 42 тысяч человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы, сообщает Госпогранслужба Украины.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 45 тысяч человек, более 41 тысячи из них – граждане Украины.

Оформлено 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

Отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (в Черновицкой области) можно на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница. Данные там обновляются каждые три часа.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас, в результате массированных обстрелов РФ, Николаев покидает до 200 человек в неделю. На данный момент в городе осталось меньше половины жителей.