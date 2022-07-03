Если командование ВСУ и снимает людей с фронта там, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

Говоря об отводе войск из Лисичанска, президент сказал: «Когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады точно так же пойдут прахом, как и тогдашние».

Он отметил, что мы постепенно «двигаемся вперед – и в Харьковской области, и в Херсонской, и на море: Змеиный – хороший пример тому. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе».

Зеленский подчеркнул, что «Украина ничего не отдает», и что мы будем «бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе».

Президент сказал, что «всем в мире понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим».

Как известно, украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с занимаемых позиций.

Президент Владимир Зеленский сказал, что пока нельзя констатировать, что город Лисичанск окончательно перешел под контроль врага, а в целом на Донбассе – самая сложная ситуация, и она может быть изменена при ускорении поставки необходимого оружия для обеспечения огневого превосходства Вооруженных Сил Украины.