За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 230 российских военных, больше всего на Славянском и Донецком направлениях. Общие потери армии РФ достигли 36 тысяч 200 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:
Напомним, что украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.
За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 230 российских военных, больше всего на Славянском и Донецком направлениях. Общие потери армии РФ достигли 36 тысяч 200 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:
Напомним, что украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.