В ночь на 4 июля в оккупированном Снежном Донецкой области загорелся склад боеприпасов боевиков так называемой «ДНР».

Предварительно, пожар произошел в результате прилета, сообщают «Новости Донбасса».

Местные жители в соцсетях сообщили, что прилет был в районе местного предприятия «Химмаш».

Пожар жители могли наблюдать со многих районов города. Также в районе завода звучали взрывы, похожие на разрыв боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.