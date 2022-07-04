Вооруженные силы Украины уже вплотную, на расстояние снайперского выстрела, приблизились до пригородов Херсона. Битва за оккупированный россиянами город будет крайне тяжелой.

Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на сотрудника украинской военной разведки.

Журналисты также цитируют слова военнослужащего, что следующие неделю или две будут «еще интереснее». Бои усиливаются, поскольку Украина готовится к контратаке с запада, недалеко от Николаева, и с севера, в частности, Зеленодольска.

Издание отмечает, «то, что сейчас происходит, еще не похоже на полноценное контрнаступление». Отмечается, что основное внимание украинской армии по-прежнему сосредоточено на попытках остановить продвижение российских войск на востоке, где накануне был потерян Лисичанск.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что активные боевые действия в Украине закончится к следующему году. А победой в войне станет выход на границы 1991 года в 2023 году.