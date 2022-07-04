Остров Змеиный официально вернули под контроль Украины. Там уже установлен украинский флаг.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре «Украина – Укринформ».

— Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины, — сказала она.

Напомним, Вооруженные силы Украины «помогли» российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.