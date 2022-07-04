С 1 сентября дети в Украине должны пойти учиться в школы офлайн. Это касается тех учеников, которые не проживают в зоне боевых действий. Безопасность школьников является первостепенным.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина.

Те школы, в которых нет укрытия или там не хватает для всех места, будут работать по сменам.

— В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. В случае наличия опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен, — сообщил Сергей Шкарлет.

Также сейчас МОН рассматривает вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

— Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели движения в хранилище, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован о условиях безопасности обучения детей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях, — отметил Сергей Шкарлет.

Родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.

— Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат, — отметил министр образования и науки.

Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.

Сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

специалисты ГСЧС проверяют учебные заведения и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов;

в школах должны действовать системы оповещения, и особенно обращается внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;

в каждом учебном заведении должно быть укрытие для всех учеников и педагогов;

в школах создаются запасы воды и медикаментов;

проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что во время воздушных тревог уроки будут прерывать и дальше по возможности продолжать их в укрытиях.