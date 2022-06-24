С 1 сентября власти планируют начать учебный процесс в офлайн-формате во всех безопасных регионах. Но во время воздушных тревог уроки будут прерывать и дальше по возможности продолжать их в укрытиях.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 24 июня.

Он подчеркнул, что к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации, соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса с запасами воды и медикаментов. В настоящее время продолжаются тренировки по поводу действий в случае объявления сигнала «Воздушная тревога».

— В случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии, — пояснил Кирилл Тимошенко.

Чиновник добавил, что ученики и студенты, которые учились в заведениях, находящихся сейчас на временно оккупированной территории или поврежденных или разрушенных российскими захватчиками, смогут продолжить обучение в тех же учреждениях дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что по состоянию на 19 июня 651 тысяча детей школьного возраста находятся вне Украины, а под российской оккупацией оказалась 1174 школы.