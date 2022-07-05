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РОССИЯ БОМБИТ СЁЛА ПОД НИКОЛАЕВОМ. Разрушенное Котлярево на границе с Херсоном Разрушенные целые улицы, школа, садик, магазины Разрушенные целые улицы, школа, садик, магазины

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єНовини Николаев 01.07.22 Утренний обстрел Николаева / Спасение зоопарка / Помощь ТРО Николаева Утренний обстрел Николаева / Спасение зоопарка / Помощь ТРО Николаева

Херсонский коллаборант обратился к народу «Цены взлетели, зато вы под нашей защитой» «Цены взлетели, зато вы под нашей защитой»

єНовини Николаев 29.06.22 Обстрелянная пятиэтажка / Награды 79-ке / Разбомбленный гаражный коопе Обстрелянная пятиэтажка / Награды 79-ке / Разбомбленный гаражный коопе

Горел гаражный кооператив Удар ракетой войск РФ Удар ракетой войск РФ

Ракета попала в 5-этажку В России заявили, что там была база наёмников В России заявили, что там была база наёмников

єНовини Николаев 28.06.22 11 ракет на Николаев / Обстрелянный Центральный стадион / Обмен пленны 11 ракет на Николаев / Обстрелянный Центральный стадион / Обмен пленны

єНовини Николаев 27.06.22 Пополнение зоопарка / Помощь от Дании / 6 новых скорых Пополнение зоопарка / Помощь от Дании / 6 новых скорых

Кременчуг: Ракетный удар по ТРЦ, где тысячи гражданских В результате десятки погибших и раненных В результате десятки погибших и раненных