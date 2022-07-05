Украинские защитники в оккупированной Ясиноватой Донецкой области ударили по казарме российских оккупантов.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
«Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками», — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.
Украинские защитники в оккупированной Ясиноватой Донецкой области ударили по казарме российских оккупантов.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
«Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками», — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники нанесли авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.