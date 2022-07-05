За время войны в Украине РФ потеряла 36 тысяч 350 человек, почти 1,6 тысячи танков, более 200 самолетов, почти 200 вертолетов. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
Ранее в оперативном командовании «Юг» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.
За время войны в Украине РФ потеряла 36 тысяч 350 человек, почти 1,6 тысячи танков, более 200 самолетов, почти 200 вертолетов. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
Ранее в оперативном командовании «Юг» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.