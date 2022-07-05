За время войны в Украине РФ потеряла 36 тысяч 350 человек, почти 1,6 тысячи танков, более 200 самолетов, почти 200 вертолетов. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36350 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

РСЗО ‒ 247 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет ‒ 144 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2634 (+5) ед,

специальная техника – 65 (+0).

Ранее в оперативном командовании «Юг» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.