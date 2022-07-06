В Украине в результате войны по состоянию на 6 июля российские захватчики убили 346 детей, более 645 детей получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Больше 991 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 346, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

В Офисе гепрокурора сообщили также о смерти 4-летней девочки, которая была тяжело ранена 3 июля в результате обстрелов оккупантами города Бахмут Донецкой области. Также 5 июля российские войска обстреляли поселок Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Ранение получил 2-летний мальчик.

Ранее сообщалось, что украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в районе Благодатного.