Россия перебросила на Изюмское направление большинство оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск и продолжает наступление на Славянск.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 километров по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 километрах к северу от Славянска.

—Учитывая то, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское Blue Star – россияне заявили, что теперь они являются «государственной собственностью».