Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на сегодняшний день боевой и военный опыт получают около миллиона граждан, а Украина ускоренными темпами перевооружается по стандартам НАТО.

Об этом он написал в twitter.

— Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. «План Путина» идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество, — отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что вместо «демилатаризации», к которой якобы стремилась Россия, с начала агрессии в Украине идет обратный процесс — быстрое перевооружение по стандартам НАТО. Кроме того, вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила на Изюмское направление большинство оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск и продолжает наступление на Славянск.