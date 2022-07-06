Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры Мариуполя в 14 миллиардов долларов для проживания там 220 тысяч человек.

Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разрушено 40% частных домов. Большинство из них не подлежат реконструкции. Поэтому в планах – строительство новых объектов.

—Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 миллиардов долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес, — сообщил Вадим Бойченко.

В настоящее время горсовет сотрудничает с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны — это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам.

—Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в «плане Маршала» для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя, —подчеркнул он.

Напомним, что военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, которые сейчас участвуют в войне против РФ, нуждаются в новом автомобиле. Для этого нужно собрать около 260 тысяч гривен.