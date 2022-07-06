Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал решение о новых правилах для военнообязанных касательно ограничения на передвижение в пределах Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина и Верховного Главнокомандующего ВСУ.

По словам Дмитрия Лубинца, вызывает обеспокоенность отсутствие в приказе четкой регламентации по границам региона, для выезда за пределы которого требуется разрешение для военнообязанных. Также в документе не указаны цели выезда.

— Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда такой выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т. п.). Также разработчиками не учтена возможность ТЦК и СП (которые и до полномасштабной агрессии имели возможность принимать посетителей раз в неделю) на обработку обращений желающих получить соответствующие разрешения», — пояснил он.

Напомним, что украинцы, которые находятся на учете в терцентрах комплектования и социальной поддержки, не имеют права покидать регион проживания без спецразрешения.