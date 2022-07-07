Польша пытается решить логистические проблемы, что позволит быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии. Планируется ускорить процедуру оформления зерна на польско-украинской границе, решить проблемы на железнодорожном транспорте и морпортах.

Об этом шла речь во время первого заседания Межведомственной группы по вопросам транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины, которое состоялось в среду в министерстве сельского хозяйства Польши.

В ходе встречи обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тысяч тонн. Это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

— Зерно критически важный продукт для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы должны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать разные решения и искать новые возможности, — министра сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина увеличат добычу угля в 2022 году, чтобы выдержать холодные месяцы.