Польша и Украина увеличат добычу угля в 2022 году, чтобы выдержать холодные месяцы.

Об этом пишет Reuters.

Там добавили, что Польша планирует увеличить добычу энергетического угля на существующих шахтах в этом году максимум на 1,5 млн тонн.

Напомним, правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной.