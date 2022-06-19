Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной.

Об этом сообщает Минэкономики.

Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE). До конца года она сможет предоставить кредитные лимиты в размере 500 миллионов злотых.

— Компания обеспечивает возможность страхования риска невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами. Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставленной продукции, — говорится в сообщении.

Страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в список критического импорта.

Напомним, США вместе с европейскими партнерами намерены построить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге.