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Вчера, 8 сентября, в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.
Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без ремонта и использования.
Потери россиян на юге за минувший боевой день составляют:
Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы уничтожили два состава боеприпасов россиян Николаевской области и более 20 единиц техники на юге.
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Вчера, 8 сентября, в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.
Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без ремонта и использования.
Потери россиян на юге за минувший боевой день составляют:
Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы уничтожили два состава боеприпасов россиян Николаевской области и более 20 единиц техники на юге.