Вчера, 8 сентября, в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.

Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без ремонта и использования.

Потери россиян на юге за минувший боевой день составляют:

59 оккупантов

3 реактивные системы залпового огня «Ураган» и транспортно-зарядная машина для них

2 самоходные пушки артиллерии «Пион»

самоходная гаубица «Мста-С»

3 самоходные артиллерийско-минометные установки

танк Т-72

6 единиц автобронетехники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.