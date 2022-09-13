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Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты продолжают воровать у фермеров, отказавшихся с ними сотрудничать.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
— Некоторые коллаборанты Херсонской области все еще продолжают активно наращивать свой «земельный банк», отжимая землю и материальные ценности у фермеров. У тех фермеров, которые отказались сотрудничать с оккупационными властями. Дельцы расставляют свою охрану на захваченных предприятиях. В отдельных случаях работает формат «семейного подряда», – сообщил он.
Юрий Соболевский уверен, что все коллаборанты понесут наказание.
— Наивно считать, что у СБУ нет этой информации. Все фамилии впоследствии будут названы. У предателей всего два пути – смерть или тюрьма, – отметил он.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты требуют у херсонцев платить им за коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, предоставляемые Украиной.
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Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты продолжают воровать у фермеров, отказавшихся с ними сотрудничать.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
— Некоторые коллаборанты Херсонской области все еще продолжают активно наращивать свой «земельный банк», отжимая землю и материальные ценности у фермеров. У тех фермеров, которые отказались сотрудничать с оккупационными властями. Дельцы расставляют свою охрану на захваченных предприятиях. В отдельных случаях работает формат «семейного подряда», – сообщил он.
Юрий Соболевский уверен, что все коллаборанты понесут наказание.
— Наивно считать, что у СБУ нет этой информации. Все фамилии впоследствии будут названы. У предателей всего два пути – смерть или тюрьма, – отметил он.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты требуют у херсонцев платить им за коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, предоставляемые Украиной.