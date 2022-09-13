Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты продолжают воровать у фермеров, отказавшихся с ними сотрудничать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

— Некоторые коллаборанты Херсонской области все еще продолжают активно наращивать свой «земельный банк», отжимая землю и материальные ценности у фермеров. У тех фермеров, которые отказались сотрудничать с оккупационными властями. Дельцы расставляют свою охрану на захваченных предприятиях. В отдельных случаях работает формат «семейного подряда», – сообщил он.

Юрий Соболевский уверен, что все коллаборанты понесут наказание.

— Наивно считать, что у СБУ нет этой информации. Все фамилии впоследствии будут названы. У предателей всего два пути – смерть или тюрьма, – отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты требуют у херсонцев платить им за коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, предоставляемые Украиной.