У офиса генпрокурора есть судебные приговоры в отношении девяти российских военных, которые совершали преступления на территории Украины.

Об этом в интервью LB сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

— Мы все это всегда общаемся. Но я хочу отметить, что только в отношении Шишимарина есть приговор за убийство. Другие приговоры - за обстрелы гражданских объектов, кражи, мародерство и т.д. То есть у нас не очень много военных России, которые мы можем реально осудить. Я имею в виду не в заочном режиме. Поэтому эта работа продолжается, мы над каждым делом работаем, - отметил генпрокурор.

В то же время, по его словам, многие дела в отношении российских военных передаются в суд для слушания в заочном режиме.

— Если мы собрали все доказательства, мы не можем держать эти дела просто, это будет неправильно. Потому что, если есть потерпевшие, они должны почувствовать справедливость, что будет приговор - даже в условиях заочного правосудия, - убеждает Андрей Костин. — Может быть, эти военные продолжают находиться в рядах российских вооруженных сил или других формирований, и мы их можем взять в плен. Вы же понимаете, что у них тоже не очень много резервов, и те люди, которые были выведены, тоже возвращаются в ряды их вооруженных формирований. Если они попадут в плен, мы можем их идентифицировать и наказать здесь. Но мы также должны понимать, что эти люди после приговоров - даже заочных - никогда не покинут территорию России, разве что улетят в какую-либо поддерживающую их страну - например Северной Кореи. Их имущество может быть арестовано за границей. Даже если не будет, будут определенные последствия, — резюмировал глава Офиса генерального прокурора.

Напомним, что Деснянский районный суд города Чернигов приговорил к 10 годам тюрьмы российского военного Михаила Куликова, который из танка обстрелял квартиру в многоэтажке на окраине города.