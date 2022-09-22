Об этом пишет российское «ОВД-Инфо».

Сообщается, что в Санкт-Петербурге задержаны 500 человек, в Москве (469), Екатеринбурге (40). Задержания были, по меньшей мере, в 38 городах.

Во время задержаний силовики применяли силу.

«Лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для рассмотрения и привлечения к ответственности», — сообщили в российском МВД.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Она начинается уже с 21 сентября. После Путина заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу. Он анонсировал, что в пределах частичной мобилизации должно призвать 300 тысяч резервистов. Они, по словам Министра, необходимы для контроля захваченных территорий и линии фронта.

Мобилизовать якобы будут отслуживших, имеющих военно-учетную специальность, студентов обещают не трогать. По словам министра, срочников на войну против Украины не будут отправлять. Однако в СМИ неоднократно сообщали, что Россия все-таки отправляет срочников на войну, несмотря на свои заверения в противоположном.