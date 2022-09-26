Грузия перевела пункты пропуска на особый режим, вероятно, из-за гигантской очереди на въезд из РФ.

Служба доходов Минфина Грузии, отвечающая за таможенный контроль на границе, сообщила о переводе пунктов пропуска на особый режим из-за существенного роста транспортного потока.

Как пишут «Новости-Грузия».

В понедельник в ведомстве заявили, что у всех пограничных КПП увеличивают количество таможенников и пункты работают в круглосуточном режиме. Отмечают также, что грузинская сторона в связи с турецкими, азербайджанскими и армянскими коллегами, чтобы предотвращать проблемы с трансграничным движением грузов.

На прошлой неделе таможенники еще заявляли, что на границе не происходит ничего удивительного.

Со дня объявления президентом РФ «частичной мобилизации», реальные масштабы которой неизвестны, на границе России с Грузией – как и многих соседей РФ – образовались гигантские очереди из бегущих из страны россиян.

В воскресенье очередь на российско-грузинской границе достигала 20 километров - вплоть до Владикавказа, ориентировочное время прохождения контроля составляет двое суток. Поступали сообщения о людях, пытающихся идти через пробку пешком, с детьми и чемоданами, пересекать границу на велосипедах и самокатах.

Напомним, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Ранее сообщалось, что в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.