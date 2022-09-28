Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона скорее всего смогут не все жители Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении.
В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта. В настоящее время ОВА готовит списки. Другие жители Николаева смогут получить дрова по остаточному принципу.
— Времени мало. Сейчас мы готовим списки, определяем ответственных лиц. Работаем. Сейчас еще дорабатывается порядок, чтобы я знал, когда будут сроки. В первую очередь, это передняя линия фронта, где нет снабжения, и возможности восстановить его, — сказал Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.
Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона скорее всего смогут не все жители Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении.
В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта. В настоящее время ОВА готовит списки. Другие жители Николаева смогут получить дрова по остаточному принципу.
— Времени мало. Сейчас мы готовим списки, определяем ответственных лиц. Работаем. Сейчас еще дорабатывается порядок, чтобы я знал, когда будут сроки. В первую очередь, это передняя линия фронта, где нет снабжения, и возможности восстановить его, — сказал Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.