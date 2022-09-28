Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона скорее всего смогут не все жители Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении.

В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта. В настоящее время ОВА готовит списки. Другие жители Николаева смогут получить дрова по остаточному принципу.

— Времени мало. Сейчас мы готовим списки, определяем ответственных лиц. Работаем. Сейчас еще дорабатывается порядок, чтобы я знал, когда будут сроки. В первую очередь, это передняя линия фронта, где нет снабжения, и возможности восстановить его, — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.