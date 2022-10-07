Полиция Харьковщины нашла на освобожденных территориях области тела 534 гражданских людей, убитых и замученных российскими оккупантами.

Об этом сообщил на брифинге начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает «Суспільне».

— Из них - 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей, 13 из которых пол не установлен. И остатки 29 человек, которые пока не установлены, — рассказал Сергей Болвинов.

Он также отметил, что эта цифра озвучена с учетом 447 тел с места массового захоронения в Изюме.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область).