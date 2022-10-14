За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации перед судом предстанет николаевец.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, обвиняемый, являясь военнообязанным, трижды получал повестки на отправку в воинскую часть. Однако, понимая противоправность своих действий, мужчина отказался быть призванным по мобилизации, уклонившись таким образом от прохождения военной службы.

Согласно санкции статьи, за указанное уголовное правонарушение мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 67-летний житель пгт Врадиевка распространял материалы об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему сообщено о подозрении.

Напомним, что за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации перед судом предстанут два жителя Первомайского района. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.