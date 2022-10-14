В Николаевской области 67-летний житель пгт Врадиевка распространял материалы об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, злоумышленник с марта по август 2022 года, используя запретную в Украине социальную сеть «Одноклассники», распространял материалы, отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины, прославляющие действия оккупантов на территории Украины.

Также, мужчина публиковал на собственной странице ссылку из социальных групп, размещал фрагменты телепрограмм ярых российских пропагандистов, глорифицирующих представителей армии государства агрессора.

Правоохранители задокументировали 12 эпизодов его преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области будут судить бывшего полицейского, который помогал российским войскам при оккупации Снигиревки.

Напомним, что жители Южноукраинска Николаевской области сообщили подозрение за прославление действий РФ на территории Украины и отрицание вооруженной агрессии.

Недавно сообщалось, что двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.