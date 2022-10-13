Жительнице Южноукраинска Николаевской области сообщили подозрение за прославление действий РФ на территории Украины и отрицание вооруженной агрессии.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемая в сентябре этого года в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковала сообщения, в которых содержались материалы о глорифификации военных РФ, осуществляющих вооруженную агрессию РФ на территории Украины.

Подозрение женщине сообщено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в области.

Недавно сообщалось, что двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.

Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.