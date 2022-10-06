Завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

«Расследованием установлено, что 50-летний и 31-летний мужчины, не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, с целью оказания помощи государству-агрессору в ведении агрессивной войны против Украины, на систематической основе собирали и распространяли через антиукраинский телеграм-канал информацию о направлении, перемещении вооружения, расположении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины в городе и области», — говорится в сообщении.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов в Николаевской области.

Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.