В Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Уже направлены в суд обвинительные акты в отношении трех жителей города Николаева и области по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 1 и ч. 2 ст. 436 2 УК Украины).

— Расследованием установлено, что мужчины, в возрасте 22, 24 и 30 лет, с марта по май 2022 года, с использованием приложений «Telegram» и «Instagram» в личных переписках сознательно совершали действия по оправданию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, прославления и оправдания действий представителей оккупационных сил РФ, а также производили и распространяли материалы, в которых содержится такое оправдание, — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.

Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.