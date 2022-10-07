В Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Уже направлены в суд обвинительные акты в отношении трех жителей города Николаева и области по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 1 и ч. 2 ст. 436 2 УК Украины).
— Расследованием установлено, что мужчины, в возрасте 22, 24 и 30 лет, с марта по май 2022 года, с использованием приложений «Telegram» и «Instagram» в личных переписках сознательно совершали действия по оправданию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, прославления и оправдания действий представителей оккупационных сил РФ, а также производили и распространяли материалы, в которых содержится такое оправдание, — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.
Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.
Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.
Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.
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В Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Уже направлены в суд обвинительные акты в отношении трех жителей города Николаева и области по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 1 и ч. 2 ст. 436 2 УК Украины).
— Расследованием установлено, что мужчины, в возрасте 22, 24 и 30 лет, с марта по май 2022 года, с использованием приложений «Telegram» и «Instagram» в личных переписках сознательно совершали действия по оправданию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, прославления и оправдания действий представителей оккупационных сил РФ, а также производили и распространяли материалы, в которых содержится такое оправдание, — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.
Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.
Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.
Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.