В Николаевской области будут судить бывшего полицейского, который помогал российским войскам при оккупации Снигиревки.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что во время оккупации города Снигиревка Николаевской области работник полиции проявил лояльность к действиям врага и добровольно согласился на сотрудничество. Он передал военным формированиям РФ табельное огнестрельное оружие пистолета «ПМ» с двумя магазинами, снаряженными 16 патронами, выданными последнему для обороны города Снигиревка и района.

В настоящее время коллаборант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

Бывший полицейский обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что жители Южноукраинска Николаевской области сообщили подозрение за прославление действий РФ на территории Украины и отрицание вооруженной агрессии.

Недавно сообщалось, что двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.