Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что первая группа украинских военных должна отправиться на лечение в страну уже в начале ноября.

Об этом она сообщила в интервью Армия.Inform.

— Сейчас мы ожидаем, что первая группа украинских военнослужащих отправится в Нидерланды в начале следующего месяца. В следующем году мы также намерены оказать помощь раненым украинским военным, – сказала она.

Оллонгрен отметила также, что Нидерландам, и всей Западной Европе «повезло» не знать такой войны, которая сейчас происходит в Украине.