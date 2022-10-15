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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что первая группа украинских военных должна отправиться на лечение в страну уже в начале ноября.
Об этом она сообщила в интервью Армия.Inform.
— Сейчас мы ожидаем, что первая группа украинских военнослужащих отправится в Нидерланды в начале следующего месяца. В следующем году мы также намерены оказать помощь раненым украинским военным, – сказала она.
Оллонгрен отметила также, что Нидерландам, и всей Западной Европе «повезло» не знать такой войны, которая сейчас происходит в Украине.
— Каждая война дает уроки, которые следует изучить, независимо от того, насколько серьезным является вооруженный конфликт сам по себе. Нам повезло в Нидерландах и, собственно, в Западной Европе, что мы не подверглись войне такого типа, которую мы видим в Украине сегодня. Поэтому мы придирчиво следим за развитием событий, тактикой и использованием материальных средств и стараемся включить то, что мы видим и обучающие собственные тренировки. Таким образом, боевой опыт ВСУ может способствовать нашим адаптационным и военным возможностям, - добавила министр.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что первая группа украинских военных должна отправиться на лечение в страну уже в начале ноября.
Об этом она сообщила в интервью Армия.Inform.
— Сейчас мы ожидаем, что первая группа украинских военнослужащих отправится в Нидерланды в начале следующего месяца. В следующем году мы также намерены оказать помощь раненым украинским военным, – сказала она.
Оллонгрен отметила также, что Нидерландам, и всей Западной Европе «повезло» не знать такой войны, которая сейчас происходит в Украине.
— Каждая война дает уроки, которые следует изучить, независимо от того, насколько серьезным является вооруженный конфликт сам по себе. Нам повезло в Нидерландах и, собственно, в Западной Европе, что мы не подверглись войне такого типа, которую мы видим в Украине сегодня. Поэтому мы придирчиво следим за развитием событий, тактикой и использованием материальных средств и стараемся включить то, что мы видим и обучающие собственные тренировки. Таким образом, боевой опыт ВСУ может способствовать нашим адаптационным и военным возможностям, - добавила министр.