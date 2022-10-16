Сегодня, 16 октября, на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыта еще одна точка выдачи очищенной воды.

Об этом сообщают в Николаевском городском совете.

Она расположена в микрорайоне Ракетное Урочище по адресу ул. Безымянная, 91. Николаевцы могут набирать качественную воду ежедневно с 06:30 до 20:30.

Отмечается, что на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» функционируют точки выдачи воды по следующим адресам:

ул. Николаевская, 5-я (с 06:00 до 10:00 ч, с 13:00 до 15:00 ч, с 18:00 до 21:00 ч);

ул. Лазурная, 30 (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Колодезная, 3 (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Белая, 71 (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Ген. Карпенко, 20 (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Курортная, 11-А (с 06:30 до 20:30);

ул. Казарского, 2 (с 06:30 до 20:30 час);

проспект Героев Украины, 21 (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Китобоев, 7 (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Передовая, 69-К (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Херсонское шоссе, 40-к (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Малко-Тырновская, 1 (с 06:30 до 20:30 час).

Напомним, израильская гуманитарная организация снабдила Николаев системами для фильтрации воды.