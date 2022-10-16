Сегодня, 16 октября, на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыта еще одна точка выдачи очищенной воды.
Об этом сообщают в Николаевском городском совете.
Она расположена в микрорайоне Ракетное Урочище по адресу ул. Безымянная, 91. Николаевцы могут набирать качественную воду ежедневно с 06:30 до 20:30.
Отмечается, что на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» функционируют точки выдачи воды по следующим адресам:
Напомним, израильская гуманитарная организация снабдила Николаев системами для фильтрации воды.
Сегодня, 16 октября, на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыта еще одна точка выдачи очищенной воды.
Об этом сообщают в Николаевском городском совете.
Она расположена в микрорайоне Ракетное Урочище по адресу ул. Безымянная, 91. Николаевцы могут набирать качественную воду ежедневно с 06:30 до 20:30.
Отмечается, что на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» функционируют точки выдачи воды по следующим адресам:
Напомним, израильская гуманитарная организация снабдила Николаев системами для фильтрации воды.