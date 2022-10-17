17 жовтня триває 236-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Вчора ввечері армія РФ атакувала Миколаївщину 14 дронами-камікадзе типу «Shahed-136», повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», ще по одному воїнами Територіальної оборони та Національної гвардії України.

Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. Попередньо, постраждалих нема.

Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

В свою чергу, ЗСУ знищили ще 50 окупантів на півдні України, повідомили в Оперативному командуванні.

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Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

Забезпечено втрати у кількості:

щонайменше 50 окупантів

двох танків

трьох крупнокаліберних гаубиць типу «Мста»

гармати типу «Гіацинт»

самохідної артустановки

міномета

зенітно-ракетного комплексу «Тор»

станції радіоелектронної боротьби

трьох одиниць авто-бронетехніки.

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню «Град» та три одиниці інженерної і броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується.