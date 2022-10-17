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17 жовтня триває 236-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Вчора ввечері армія РФ атакувала Миколаївщину 14 дронами-камікадзе типу «Shahed-136», повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», ще по одному воїнами Територіальної оборони та Національної гвардії України.
Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. Попередньо, постраждалих нема.
Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.
В свою чергу, ЗСУ знищили ще 50 окупантів на півдні України, повідомили в Оперативному командуванні.
Оновлюється
07:45 Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.
Забезпечено втрати у кількості:
Пошкоджено реактивну систему залпового вогню «Град» та три одиниці інженерної і броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується.
17 жовтня триває 236-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Вчора ввечері армія РФ атакувала Миколаївщину 14 дронами-камікадзе типу «Shahed-136», повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», ще по одному воїнами Територіальної оборони та Національної гвардії України.
Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. Попередньо, постраждалих нема.
Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.
В свою чергу, ЗСУ знищили ще 50 окупантів на півдні України, повідомили в Оперативному командуванні.
Оновлюється
07:45 Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.
Забезпечено втрати у кількості:
Пошкоджено реактивну систему залпового вогню «Град» та три одиниці інженерної і броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується.