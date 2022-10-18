При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, 18 октября 2022 года, около 1:30, военнослужащие страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили массированный ракетный обстрел центра города Николаева.

Повреждены многоэтажные жилые дома, автомобили, сквер и рядом торговые павильоны.

В результате обстрела погиб местный житель. На местах происшествия работают прокуроры, следователи полиции и СБУ, эксперты.

Напомним, что около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300.