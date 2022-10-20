За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области, один мирный житель ранен.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

— В частности, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района, — написал Олег Синегубов.

Он отметил, что пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области (в сутки они обезвредили 657 взрывоопасных предметов), однако минная опасность остается высокой. В частности, в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. В результате два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине взорвалась женщина, собиравшая грибы.

Кроме того, два дорожных работника погибли и еще два человека получили ранения, взорвавшись на минах в Харьковской области 12 октября.