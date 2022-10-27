Сроков возобновления нормального электроснабжения пока нет, энергетики работают, чтобы преодолеть последствия ударов оккупантов по энергосистеме Украины.

Об этом сообщил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.

Он отметил, что из- за атаки новые ограничения добавились в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Кое-где нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%.

По его словам, в Киеве 27 октября без света осталось около миллиона киевлян. В Киевской области электроснабжение отключали более 500 тысяч потребителям.

— Энергетики прилагают сверхусилия, чтобы преодолеть последствия атак. К сожалению, пока сроков восстановления нормальной поставки нет. Если ночью не будет снижение потребления-отключения продолжатся , - отметил Сергей Коваленко.

энергосистема страны получила новые повреждения, поэтому НЭК «Укрэнерго» 27 октября ввел более длительные экстренные отключения света.