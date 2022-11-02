Александр Сенкевич, городской голова Николаева, фото: Андрей Крепких

Городские власти Николаева работают над тем, чтобы успеть к середине ноября зашить все выбитые в результате обстрелов окна в квартирах горожан.

Об этом «НикВести» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, говорится в статье «Зима близко: Каким будет отопительный сезон в Николаеве?»

Отвечая на вопрос журналиста, мэр Николаева констатировал, что городские власти не успевают выполнить все работы до начала отопительного сезона из-за нехватки людей и большого количества повреждений.

— Чуть не успеваем. Я думаю, что все окна будут закрыты где-то на середину ноября. Это связано с тем, что нам не хватает людей, а количество обстрелов и разбитых окон увеличивается почти каждый день. На момент интервью по тем темпам тех команд, которые у нас есть, у нас есть все материалы, но мы не успеваем физически закрыть до 1 ноября, как я ставил задачу. И сегодня я вижу, что это будет на уровне 10 – 15 ноября, - сказал Александр Сенкевич.

Он рассказал о том, как городу помогают правительство, другие города и иностранные партнеры по этому вопросу.

Через областную военную администрацию Николаев получил строительные материалы для зашивки окон и ремонта кровли из государственного бюджета. Города власти также закупили материалы за собственные средства через управление по чрезвычайным ситуациям. Непосредственно работу по закрытию окон выполняют работники коммунальных служб.

— Со стройматериалами нам помогает и Красный Крест, и наши партнеры. Они продолжают закупать эту OSB-плиту, которой мы зашиваем и монтажную пену. В общей сложности они хотят нам доставить около 100 тысяч м 2, - сообщил мэр.

Город использует все мощности николаевских компаний, чтобы забить окна. Также Александр Сенкевич обратился за помощью в Ассоциацию городов Украины.

— Сегодня для того, чтобы забить окна, мы используем все мощности николаевских компаний, которые согласились на это. Я также обратился в Ассоциацию городов, и нам прислали отработавшие бригады из Одессы и Франковска, сейчас работают из Житомира. Планируют быть еще бригады из Ровно и Луцка. Они работают бесплатно, за средства тех общин. Мы просто их принимаем у себя в Николаеве, кормим их и даем место для ночлега. Материалы мы все даем. Не очень хотят николаевские подрядчики работать, потому что фактически мы даем все материалы, а расценки по этим работам невелики. Поэтому все, кто вызвался работать — все с нами работают, - рассказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич сообщил, что городские власти помогают стройматериалам жителям частного сектора, чьи дома пострадали от обстрелов.

— Мы раздаем жителям частных домов через районные администрации фанеру и строительные материалы, даже иногда выдаем шифер и все такое, где в этом нуждается. Также мы выдаем брезент, чтобы закрывать срочные нужды, – сказал он.

Александр Сенкевич добавил, что предварительно пуск тепла в дома николаевцев состоится на второй неделе ноября.

Отметим, что в Николаеве зашили окна более 73% поврежденных домов и отремонтировать почти половину крыш.