Мобилизация в России переведена в скрытый режим, несмотря на заявления Кремля о ее завершении. Оккупанты уже получили указание продолжать поиск и набор добровольцев.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает РБК-Украина.

— Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации следует отметить, что она переведена в скрытый режим. Публичность и показательность мер свернута. Но в то же время войска получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые пожелают заключить контракт на участие в так называемой специальной военной операции, — заявил он.

Кроме того, по данным Генштаба, военное руководство России предпринимает попытки вернуть на поле боя военнослужащих, получивших ранения и уже уволенных из рядов ВС РФ.

— С целью пополнения младшего офицерского состава решением министерства обороны РФ ускорена подготовка курсантов выпускных курсов, в частности дата завершения перенесена с июня 20223 на декабрь текущего года, — отметил он.

Напомним, что «долевую мобилизацию» президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В ее рамках должны были призвать в армию 300 тысяч человек.

31 октября Путин заявил, что мобилизация завершена. Правда, без официального приказа с его стороны.

Также сообщалось, что Президент России Владимир Путин, скорее всего, попытается продолжить обычные военные операции в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины, которое, как он ожидает, произойдет этой зимой.