Компания «Новая почта» в рамках проекта «SafePlace4UA» по запросу Николаевской областной военной администрации приобрела новое укрытие для Николаева. Его уже устанавливают в городе.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Это второе укрытие для нашего города при поддержке SafePlace4UA. Первое было установлено в конце сентября в Корабельном районе, - сообщил он.

В общем это уже четвертое укрытие для Николаева за последние два месяца.

В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.