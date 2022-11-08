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Председатель правления НЭК « Укрэнерго » Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.
Об этом он сказал в понедельник, 7 ноября, в эфире телемарафона.
Владимир Кудрицкий отметил, что сложная ситуация с электричеством в Киевской и Харьковской областях. Именно поэтому в этих регионах приходится применять плановые и аварийные отключения.
В Укрэнерго отметили, что они работают над тем, чтобы улучшить ситуацию в северных областях Украины.
– Нужно потерпеть несколько дней, чтобы ощутимые облегчения были для потребителей, чтобы графики отключений стали более комфортными. Думаю, что на этой неделе еще придется поработать энергетикам, и надеюсь, что при отсутствии ракетных обстрелов мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах нашей страны, – пояснил Владимир Кудрицкий.
Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что энергетики будут делать все возможное, чтобы не допустить блекаута в Украине, однако такой сценарий возможен, поскольку россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.
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Председатель правления НЭК « Укрэнерго » Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.
Об этом он сказал в понедельник, 7 ноября, в эфире телемарафона.
Владимир Кудрицкий отметил, что сложная ситуация с электричеством в Киевской и Харьковской областях. Именно поэтому в этих регионах приходится применять плановые и аварийные отключения.
В Укрэнерго отметили, что они работают над тем, чтобы улучшить ситуацию в северных областях Украины.
– Нужно потерпеть несколько дней, чтобы ощутимые облегчения были для потребителей, чтобы графики отключений стали более комфортными. Думаю, что на этой неделе еще придется поработать энергетикам, и надеюсь, что при отсутствии ракетных обстрелов мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах нашей страны, – пояснил Владимир Кудрицкий.
Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что энергетики будут делать все возможное, чтобы не допустить блекаута в Украине, однако такой сценарий возможен, поскольку россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.