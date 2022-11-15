Инфляция на потребительском рынке Николаевской области в октябре по сравнению с сентябрем составила 2,2%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Продукты питания и безалкогольные напитки в октябре поднялись в цене на 4,0%. Больше всего подорожали яйца – в 1,6 раза. На 10,4–2,1% выросли цены сало, овощи, фрукты, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, молоко, сыр и мягкий сыр (творог), рис, рыба и продукты из рыбы. В то же время подешевели крупа гречневая на 7,3%.

Алкогольные напитки, табачные изделия стали стоить на 0,2% меньше.

Одежда и обувь подорожали на 1,7%, а именно: обувь – на 2,9%, одежда – на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел в результате удорожания тарифа на уборку и вывоз мусора на 4,4%, платы за собственное жилье — на 3,8%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 1,0%, что связано с удорожанием стоматологических услуг на 4,8%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 0,8%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания сжиженного газа для автомобилей на 2,3%.

Напомним, в сентябре яйца в Николаевской области подорожали на 33%.